В БЮТ говорят, что скоро люди почувствуют «доброту» Азарова

Постановление правительства Николая АЗАРОВА о мерах социальной защиты населения в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги является свидетельством того, что правительство стремится сохранить лицо перед гражданами, заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде член фракции БЮТ Владимир БОНДАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по его словам, «это постановление появилось в парламенте, потому что сложившаяся в Украине ситуация испугала правительство, так как подавляющее большинство населения осознало, что те обещания перед выборами о том, что цены на газ не будут повышаться, лопнули как мыльные пузырьки, в начале деятельности этой власти».

«Эту власть не спасли ни харьковские соглашения, ни передача Севастополя российскому флоту», - добавил В.БОНДАРЕНКО.

Депутат считает, что постановление, которое предлагает правительство, является «эдаким способом выпустить пар, ведь уже сегодня возникли проблемы, когда отдельные местные советы, как в городе Изюм, принимают решение и обращаются в правительство, чтобы правительство наложило мораторий на повышение цен на ЖКУ».

«Таким образом правительство отреагировало и теперь пытается этой пустой бумажкой, которая даже не является законом и ничего не меняет, сохранить свой имидж перед гражданами», - подчеркнул он.

«Сегодня мы стали свидетелями политического фарисейства нынешнего правительства, которое хочет продолжать хорошо выглядеть в глазах граждан, ведь граждане вскоре через свой карман почувствуют всю «доброту» правительства АЗАРОВА и компании», - заметил В.БОНДАРЕНКО.