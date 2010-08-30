Регионал надеется, что «оппозиция не выдумает еще что-то»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что до начала избирательной кампании оппозиция не будет требовать внесения каких-либо новых изменений в закон о местных выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Я надеюсь, что в ближайшее время оппозиция не выдумает еще что-то, что, по их мнению, будет мешать проведению выборов», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что Верховная Рада выполнила основные требования оппозиции и отменила норму относительно запрещения участия в выборах местных организаций партий, зарегистрированных менее года назад, а также урегулировала норму относительно формирования избирательных комиссий.

По словам А.ЕФРЕМОВА, согласно внесенным изменениям, каждая парламентская фракция будет иметь право делегировать по три своих представителя в избирательные комиссии, и по три представителя будут делегировать все политические партии.

«Результат сегодняшнего голосования такой, что ни у кого не должно возникнуть сомнений относительно проведения честных и прозрачных выборов», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также отметил, что новая процедура формирования избирательных комиссий является достаточным основанием, чтобы снять все обвинения со стороны оппозиции в недемократичности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", автором которого является лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

За данный закон проголосовали 264 из 430 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом снято ограничение относительно возможности участия в местных выборах местных организаций политических партий, которые образованы позже, чем за 365 дней до дня выборов, и предоставлена возможность всем местным организациям партий выдвигать своих кандидатов на выборах.

Кроме того, законом изменен принцип формирования состава территориальных избирательных комиссий. В частности, будет увеличен состав территориальных избирательных комиссий до 18 человек и предоставлено право подавать кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий не только местным организациям тех политических партий, которые представлены в Верховной Раде Украины текущего созыва, но и всем местным организациям партий, которые зарегистрированы в Украине.

Определен также порядок отбора кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, куда будут входить 15 человек от местных организаций политических партий, которые представлены в ВР, а также три человека из числа кандидатур, поданных местными организациями партий, которые будут определяться путем жеребьевки.