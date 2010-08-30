БЮТ обещает заблокировать «убийство» киевских райсоветов

Фракция БЮТ будет блокировать принятие Верховной Радой решения о ликвидации районных советов Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Наша фракция будет достаточно настойчиво блокировать этот вопрос и не допустит его принятия», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, решение о ликвидации райсоветов ограничивает права людей избирать своих представителей, которые бы защищали интересы территориальных общин.

«Киев – это очень большой мегаполис, и он не может управляться фактически из одного центра. Имеющиеся сегодня 10 районов - это как раз нормальная управленческая вертикаль», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, нынешняя власть понимает, что не имеет большинства в Киеве и демократическим путем не сможет получить власть в столице.

«Таким образом, есть попытка искусственно назначать своих людей для того, чтобы они руководили городом», - добавил А.ТУРЧИНОВ.