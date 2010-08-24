Луганские коммунисты предложили свой гимн Украины

В Луганске сегодня областной комитет Коммунистической партии Украины презентовал проект нового государственного гимна.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие делегации городов и районов Луганской области, а также Донецка, Макеевки, Харцызска, Шахтерска Донецкой области.

По словам лидера луганских коммунистов, народного депутата Спиридона КИЛИНКАРОВА конкурс на написание нового гимна Украины «Стань поэтом государства» КПУ объявила в июне с.г. Главным условием участия в конкурсе было то, чтобы стихотворения были написаны на музыку гимна УССР. На конкурс поступило свыше 300 песен со всей Украины.

Победителем конкурса стал луганчанин Игорь ОРЦЕВ. Именно его стихотворение на музыку Антона Лебединца исполнила на презентации студентка Луганского института культуры Юлия СЫТНИКОВА.

Участники мероприятия единогласно одобрили обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, в котором предлагают внести соответствующие изменения в Конституцию Украины, законов Украины, заменив Государственный Гимн Украины.

Гимн Украины (проект): Живи, Україно, прекрасна і сильна. На віки-віків нам на щастя дана. З народної волі ти стала єдина, Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла.

Слава народу великому, слава Господарю долі на рідній землі! Живи незалежна, могутня Державо, Живи Україно, ми діти твої!

Ми разом назавжди від Чорного моря, До сивих Карпат та Донбаських степів. І наші серця заповняє любов’ю, Величність святого Дніпра берегів.

Слава народу великому, слава Господарю долі на рідній землі! Живи незалежна, могутня Державо, Живи Україно, ми діти твої!

Ми працею славимо нашу країну, За честь і свободу, життя віддамо! І віримо свято в свою Батьківщину, Цю віру нащадків ми передамо!

Слава народу великому, слава Господарю долі на рідній землі! Живи незалежна, могутня Державо, Живи Україно, ми діти твої!