Янукович рассказал, что работает над отменой "драконовской системы"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников с Днем Независимости.

В поздравлении, обнародованном на официальном сайте, глава государства отметил, что власть направляет свои усилия на получение государством экономической независимости.

“19 лет назад с большой надеждой и верой мы приняли вызов судьбы – стали на путь создания и построения собственного независимого государства. Особенностью сегодняшнего времени, когда мы переходим уже в 20-й год Независимости, является то, что власть делает все для получения Украиной экономической независимости. Поскольку настоящая независимость основывается именно на этом фундаменте”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, его программа реформ – это программа построения экономически независимого Украинского государства. “Это – программа создания таких фундаментов независимости, при которых “Украинское независимое государство”, – это были бы не просто красивые слова, а стиль жизни всего украинского народа”, - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что работает над реализацией судебной реформы, чтобы люди могли рассчитывать на честные и справедливые суды, чтобы краеугольным камнем украинского правосудия был Закон и права человека, а не политика и деньги.

По словам главы государства, он также работает над отменой “драконовской разрешительной системы, которая является магнитом для коррупции, давит малый и средний бизнес, отпугивает иностранного инвестора”.

“Я поддерживаю и всегда буду поддерживать развитие сильных и свободных мас-медий, поскольку это – основа демократии”, - отметил Президент.

Кроме того, он подчеркнул, что не позволит стране свернуть с демократического пути реформ “в угоду эгоистичных интересов некоторых безответственных политиков”. “Я знаю, что для этого придется приложить огромные усилия и ресурсы, чтобы достичь настоящей экономической независимости”, - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, путь, который избрала власть, очень сложный и очень тяжелый. “Но нет другого пути к настоящей свободе и настоящей независимости. Нет другого пути к той независимой Украине, в которой я хотел бы, чтобы жили наши дети”, - добавил он.

Президент пообещал, что будет прилагать все усилия, чтобы построить такую Украину – действительно независимую, действительно процветающую, в которой люди могут жить достойно.