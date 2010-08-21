Команда Черновецкого перекладывает с больной головы на здоровую?

«Недовыполнение бюджета Киева является результатом разрушительной деятельности команды Леонида Черновецкого», - заявил депутат Киеврады Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам состояние выполнения столичного бюджета за 7 месяцев 2010 года.

По данным политика, за 7 месяцев Киев недополучил 2,3 млрд гривен прибылей и не смог обеспечить 2,5 млрд гривен расходов.

«Наибольшие недовыполнения поступлений – налоги с доходов физических лиц (780 млн.) и поступления от продажи земли и нематериальных активов (606 млн.). Долги же расходной части – жилищно-коммунальное хозяйство (407 млн.), здравоохранение (122 млн.), транспорт и дорожное хозяйство (202 млн.), строительство (627 млн.)», - отметил депутат.

«Вызывает возмущение позиция представителей команды Черновецкого, которые, сформировав и протолкнув через сессию Киеврады нереальный и несбалансированный бюджет столицы, сейчас пытаются переложить ответственность за его невыполнение с больной головы на здоровую. Киевляне хорошо помнят, что бюджет-2010 был принят вместе с никому не известными протоколами бюджетной комиссии, которые увеличивали столичные расходы на 2 млрд гривен, не обеспечивая их соответствующими поступлениями. Именно эти два миллиарда сейчас образуют бюджетную дыру», - подчеркнул политик.

По словам Дмитрия Андриевского, цинизм главы бюджетной комиссии, который выступил с обвинениями в невыполнении бюджета, не имеет границ: «Именно глава бюджетной комиссии несет ответственность за подготовку реального бюджета. Черновецкий и его соратник Ярошенко накинули на шею киевлян долговую петлю и почти затянули его. Вспомним бездумную приватизацию столичной недвижимости, когда квадратный метр приватизировался за 500 гривен, вспомним странные оценки коммунального имущества, которое отдавалось в залог, когда кафе площадью 210 метров на территории экспоцентра Украины оценивалось в 430 грн, а сооружение ветеринарной больницы на Киквидзе площадью 2000 метров – в 1 тыс. 153 грн.».

«Имущество общества Киева разграблено властью Черновецкого. И сейчас мы наглядно видим результаты работы его «молодой команды»», - отметил Дмитрий Андриевский.