Тихонов: одна из первых задач - не допустить застройки у Софии Киевской

Вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ заявляет, что государственная политика в сфере охраны культурного наследия должна быть жесткой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом В.ТИХОНОВ заявил, комментируя подписанное городским председателем Киева решение о прекращении строительства элитного жилищного комплекса неподалёку от собора Святой Софии Киевской.

"Правительство государства очень придирчиво относится к вопросам, которые касаются сохранения архитектурного и градостроительного наследия. Отрадно, что в этом направлении удалось добиться определенных сдвигов. Мы вынуждены наращивать мышцы для борьбы с нерадивыми дельцами, которым безразлично национальное достояние", - сказал В.ТИХОНОВ.

По его словам, недопущение застройки буферной зоны Софии Киевской - одна из первых задач, стоящих сегодня в повестке дня. В.ТИХОНОВ напомнил, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ еще в апреле этого года поручил городской власти столицы ввести мораторий на застройку буферных зон.

Вице-премьер-министр отметил, что хаотическая застройка, которая искажает исторический центр Киева, является следствием промедления с разработкой необходимой градостроительной документации. По его словам, украинским законодательством на сегодняшний день не предусмотрены отдельные нормы по урегулированию вопросов строительства в пределах охранных зон объектов культурного наследия, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Государственная политика в сфере охраны культурного наследия должна быть жесткой. Мы позаботимся о формировании надлежащей нормативной базы, а также о том, чтобы нарушителей ожидали негативные последствия, я бы даже сказал – неотвратимые суровые санкции, по которым бы нарушитель отвечал, даже если он компенсирует обществу все потери и откажется от завершения "своего дела" до конца. Тогда, надеюсь, немногим будет хотеться посягать на святое – на историческое и культурное достояние нашей нации", - подчеркнул В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года прокуратура города Киева вынесла предписание, которым требовала немедленно прекратить действие разрешению на выполнение строительных работ от 06.06.2008 г., выданного ООО «Инвестиционно-строительная группа» для строительства жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по улице Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе города Киева.

Вместе с тем ООО «Инвестиционно-строительная группа», которая выступает застройщиком жилого дома по улице Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе Киева, заявила, что не намерена отказываться от продолжения строительства объекта, несмотря на все препятствия.

В свою очередь, киевляне организовывали акции протеста с требованиями прекратить строительство по этому адресу, которое угрожает разрушением близлежащих старинных домов и Софии Киевской.