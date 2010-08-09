Ляшко предупреждает: в 2011-м будет «контрольный выстрел» по украинцам

Второе повышение тарифов на природный газ для населения, а соответственно и на другие жилищно-коммунальные услуги, является своего рода “контрольным выстрелом” Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и его правительственных реформаторов Сергея ТИГИПКО и Николая АЗАРОВА в тех граждан, которые выдержат первое повышение.

Так народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО прокомментировал намерение правительства повысить цены на газ для населения еще на 50% с апреля 2011 года с последующим после этого повышением цен каждые полгода, что отражено в меморандуме Кабинета министров с Международным валютным фондом.

«Сдавая навеки вечные Севастополь России, Виктор ЯНУКОВИЧ заверял страну, что только благодаря этому будут сохранены цены на газ для украинцев, а в действительности цена на «голубое топливо» для населения к годовщине позорных Харьковских соглашений возрастет вдвое», - отметил народный депутат, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Он напомнил, что Партия регионов, вместо данных на выборах обещаний защитить малообеспеченных граждан и пенсионеров, напротив - повысила цены на коммунальные услуги и увеличивает пенсионный возраст и стаж, забыв об «улучшении жизни уже сегодня».

«Власть напрочь оторвалась от реалий, игнорируя нищенские условия, в которых живут наши соотечественники», - отметил О.ЛЯШКО.