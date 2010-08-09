Эксперт: с новым Налоговым кодексом местная власть фактически не нужна

Украинские эксперты считают, что некоторые налоги, администрирование которых предлагается передать от местных властей к центральным, согласно проекту Налогового кодекса, априори не могут администрироваться на общеукраинском уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, кандидат экономических наук Андрей НОВАК отметил, что Бюджетный кодекс не изменил соотношение налогов, которые направляются в местные и центральный бюджеты, в пользу местных бюджетов. На сегодняшний день оно приблизительно такое: 80% налогов направляются в Госбюджет, 20% - остаются на местах. «К общеобязательным государственным налогам и сборам отнесено 19, а к местным – 1 налог с рекламы и четыре вида сбора. Это - рыночный сбор за торговые точки, туристический сбор, сбор за парковку машин и сбор по некоторым видам предпринимательской деятельности… Это все, что власть оставила местным бюджетам», - сказал он.

По словам эксперта, местная власть в таких условиях фактически не нужна, поскольку от таких доходов она не может решить локальные проблемы на местах. А.НОВАК считает, что для администрирования данного налога и сборов достаточно одного налогового инспектора.

Также А.НОВАК отметил, что разработкой Налогового кодекса должны заниматься эксперты. «Этот механизм (общеукраинское обсуждение проекта Налогового кодекса – УНИАН) я сам считаю не больше чем фикцией, потому что Налоговый кодекс должны готовить исключительно специалисты. Идея высылать все предложения, а мы их будем учитывать… ну это выглядит на уровне детского сада», - считает А.НОВАК.

Справка УНИАН. 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовому кур`єрі».