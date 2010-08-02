По «дороге Януковича» из Межигорья в день проходит до 30 тысяч авто?

В Государственной службе автомобильных дорог заявляют, что дорогу Киев-Вышгород-Десна, в частности на участке до “Межигорья”, где проживает Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, ремонтируют планово с целью обеспечения безопасности движения.

Об этом УНИАН заявил председатель Укравтодора Владимир ДЕМИШКАН, комментируя сообщение некоторых СМИ, что к резиденции “Межигорье” строят новую VIP-дорогу.

Как отметил В.ДЕМИШКАН, текущий ремонт участка этой дороги протяженностью 8,4 км является “плановым, направленным на сохранение дороги и обеспечение безопасности движения”.

“Хочу подчеркнуть, что эта дорога первой категории построена еще в 80-е годы прошлого столетия. За тридцать лет среднегодовая интенсивность движения здесь возросла до 23 тыс. автомобилей в сутки, а в отдельные дни достигает и 30 тыс. Дорога не ремонтировалась 15 лет (при нормативном сроке согласно действующим Техническим правилам для дорог первой категории с асфальтобетонным покрытием - 11 лет)”, - отметил председатель Укравтодора.

Он сообщил, что ориентировочная стоимость этих работ составляет 49,7 млн. грн.

Как констатируют в Укравтодоре, на проезжей части этой дороги есть многочисленные просадки, трещины, нарушена система поверхностного водоотвода. Также нуждается в срочном ремонте гидроизоляция на автомобильном путепроводе и в выполнении комплекса мер по безопасности движения, в частности, в установке искусственного освещения дороги, установке металлического барьерного ограждения и т.п.

“Изучив ситуацию, специалисты пришли к выводу, что дальнейшее промедление с ремонтом этой дороги обусловило бы значительные перерасходы бюджетных средств, поскольку разрушения интенсивно развиваются, и имело бы крайне негативные последствия для безопасности дорожного движения”, - отметил В.ДЕМИШКАН.

По информации руководителя Укравтодора, в целом в 2010 году в Украине за счет бюджетных и кредитных средств планируется ввести в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов 719 км дорог и 74 моста. В числе таких объектов, как объездная дорога Харькова, участок объездной дороги Черновцов, обход Калиновки (Винницкая область), дорога Одесса – Николаев (Николаевская область), обход Луганска, ІІІ очередь объездной дороги Донецка, Жулянский путепровод в Киеве и многие другие объекты.

Также, заявляют в Укравтодоре, в 2011 году к Евро-2012 предусматривается отремонтировать дороги Киев-Чоп (от Киева до Житомира) и Киев-Ковель (в Киевской области). В последующие годы планируется выполнить комплекс работ на дорогах Киев – Чернигов - Новые Яриловичи, Киев - Одесса (от Киева до Белой Церкви), Киев – Ковель - Ягодин, Киев - Знаменка и Киев - Овруч.