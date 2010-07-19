Замминистра ушел в отставку, потому что его подставляли под статью?

Кабинет министров принял отставку заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины Степана ЛИЗУНА.

Текст соответствующего распоряжения № 1383-р от 12 июля 2010 года за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Как объясняется в распоряжении, правительство приняло отставку С.ЛИЗУНА в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе”.

Справка УНИАН. Согласно абзацу второму части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе”, основанием для отставки является «принуждение государственного служащего к выполнению решения государственного органа или должностного лица, которое противоречит действующему законодательству и может причинить значительный материальный или моральный вред государству, предприятиям, учреждениям, гражданам или объединениям граждан».

Напомним, С.ЛИЗУН занимал должность заместителя министра охраны окружающей природной среды с 10 августа 2006 года, а до этого с 31 августа 2001 года занимал должность первого заместителя министра.