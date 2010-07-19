Ярославский меняет картину избирательной гонки в Харькове?

Участие бизнесмена Александра ЯРОСЛАВСКОГО в выборах мэра Харькова может существенно изменить картину избирательной гонки в первой столице, сказал директор института им. Горшенина, политолог Владимир ФЕСЕНКО в интервью УНИАН. "А.ЯРОСЛАВСКИЙ имеет немалый авторитет и поддержку. – отметил он. – Харьковчане понимают, что именно он внес наибольшую лепту и в реконструкцию ОСК "Металлист", и в строительство харьковского аэропорта. А.ЯРОСЛАВСКИЙ аполитичен, но именно его политический нейтралитет может привлечь симпатию многих избирателей". По мнению В.ФЕСЕНКО, участие бизнесмена в избирательной гонке может негативно отразиться на позициях сегодняшних руководителей города, в частности на шансах нынешнего и.о. мэра Геннадия КЕРНЕСА занять место градоначальника после выборов.

Политолог акцентирует внимание на том, что немаловажным фактором станет позиция Партии регионов. По его словам, фигура А.ЯРОСЛАВСКОГО близка руководству страны. Поэтому существует вероятность того, что партия власти сделает ставку именно на этого кандидата на харьковских выборах. "Это беспокоит господина Г.КЕРНЕСА. Признаком этого является развернутая сейчас пиар-кампания, в которой он пытается убедить и общественность, и самих «регионалов» в том, что именно он является основным выдвиженцем партии власти… Факт наличия такой пиар-кампании говорит о том, что у нынешнего руководства города нет уверенности в своих позициях", – отметил В.ФЕСЕНКО.

Он также напомнил о существовании еще одного рейтингового кандидата, имеющего шансы на успешное участие в избирательной гонке. Речь идет о бывшем губернаторе области Арсене АВАКОВЕ. Если он примет участие в выборах наряду с Г.КЕРНЕСОМ и А.ЯРОСЛАВСКИМ, то харьковские избирательные баталии могут стать эпицентром внимания всей страны. "Безусловно, кандидат, которого выдвинет Партия регионов, будет иметь больше шансов. Но если на выборы пойдут одновременно и А.ЯРОСЛАВСКИЙ, и Г.КЕРНЕС, и А.АВАКОВ, то харьковская интрига может стать интригой национального уровня", – подчеркнул В.ФЕСЕНКО.