Лужков настаивает, что Севастополь должен быть возвращен России

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявляет, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я свои заявления по Севастополю сделал осмысленно и обоснованно – никаких изменений моей позиции по статусу Севастополя нет и не будет», - подчеркнул Ю.ЛУЖКОВ.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года Ю.ЛУЖКОВ заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.

12 мая 2008 года СБУ приняла решение о бессрочном запрете въезда Ю.ЛУЖКОВА в Украину.

В июне этого года СМИ сообщили, что Ю.ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины, о чем в телефонном разговоре московскому градоначальнику сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.