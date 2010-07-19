СБУ взялась за кредиты танкового завода им. Малышева

Управление Службы безопасности Украины ведет расследование деятельности руководства крупнейшего в СНГ производителя бронетанковой техники ГП «Завод им. Малышева». Как стало известно «Делу» , УСБУ в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту растраты должностными лицами завода государственного имущества в особо крупных размерах.

Пока в СБУ не разглашают, кто именно попал под подозрение и о каком имуществе идет речь. Однако изданию удалось выяснить, что расследуется история кредита, который завод получил от Укрсоцбанка в 2006 году. Так, четыре года назад между госпредприятием и банком был заключен кредитный договор. Согласно документу, финучреждение обязалось открыть заводу кредитную линию. В итоге танкостроители получили от банка в 2006-м несколько траншей. Первый – в конце января – $2,02 млн., второй – в феврале – $1,14 млн., третий – в августе – $3,46 млн. Всего – $6,62 млн. Залогом кредита выступила недвижимость завода. А именно – центральная лаборатория.

Проблема заключалась в том, что харьковский танкостроительный завод является предприятием, которое не подлежит приватизации. И в залог завод имеет право передавать лишь объекты, которые не являются с ним единым производственным комплексом. Однако в Минпромполитики пошли "малышевцам" навстречу и разрешили им взять кредит, "заложив" свою лабораторию. Но из-за того, что завод не смог вовремя вернуть кредит, лаборатория оказалась в частных руках - в собственности компании «Эко-коммунэнерго».

Танкостроители обязались вернуть деньги Укрсоцбанку до 1 апреля 2007 года. Однако обязательство свое не выполнили. В итоге банкиры решили обратиться в суд. В июне 2007-го Хозяйственный суд Харьковской области встал на сторону истца, признав право банка продать здание центральной лаборатории завода.

Залоговая недвижимость была продана в 2008 году компании «Эко-коммунэнерго». В свою очередь новый собственник лаборатории сдал ее в аренду самому предприятию. Какова сегодня арендная ставка для станкостроителей на Заводе им. Малышева, не разглашают. По неофициальной же информации, ежемесячно харьковское госпредприятие отдает «Эко-коммунэнерго» 0,6 млн. грн.

История с продажей лаборатории получила новый виток уже в 2010 году. В частности прокуратура Харьковской области обратилась в суд с требованием пересмотреть решение о праве банка продать здание, принадлежавшее заводу. В прокуратуре свои претензии объяснили «новыми обстоятельствами дела». В частности ведомство сослалось на результаты проверки харьковского предприятия Контрольно-ревизионным управлением, которая проводилась в 2009 году. В КРУ утверждают, что Завод им. Малышева не имел права передавать центральную лабораторию в залог, так как она является неотъемлемой частью «производственного процесса предприятия».

Также в своем обращении в суд ведомство отметило, что в мае 2010 года ими было получено письмо СБУ, которое свидетельствует о том, что было возбуждено уголовное дело по факту расхищения должностными лицами чужого имущества, а именно центральной лаборатории завода. В июле этого года Хозяйственный суд Харьковской области согласился пересмотреть свое решение с учетом новых обстоятельств.