Луганская «Свобода» предлагает ввести доплаты ветеранам ОУН-УПА

Луганская организация Всеукраинского объединения «Свобода» обратилась к депутатам Луганского областного совета с предложением поддержать решение тернопольских коллег и утвердить надбавки в размере 100 грн. к пенсиям 44 ветеранам ОУН-УПА, которые проживают в Луганской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода».

В ВО «Свобода» считают, что приняв подобное решение, фракция Партии регионов в Луганском облсовете, которая составляет большинство, продемонстрирует не только свою толерантность и уважение к людям преклонного возраста, но и покажет всей Украине, что идеология и политика Партии регионов ориентирована на примирение нации и является единой на территории всего государства.

«Потому что не могут представители одной политической силы в одном регионе ставить политизированные памятники «жертвам ОУН-УПА», а в другом – выделять ветеранам освободительного движения деньги из местного бюджета. И если такое происходит, то Партию регионов нельзя считать идеологической политической силой, она является ситуативной организацией случайных людей, которые действуют в различных условиях по-разному, чтобы только завоевать голоса избирателей», - говорится в обращении.

К тому же, по мнению членов ВО «Свобода», утверждение надбавок к пенсиям ветеранам ОУН-УПА именно из областного бюджета даст возможность депутатам убедить жителей региона в искренности намерений относительно улучшения жизненных условий участников боевых действий не с помощью пустых лозунгов, а конкретных дел.