Нардепы предлагают сажать хозяина за нападение собаки

Верховная Рада Украины планирует усилить ответственность за нарушение правил выгула домашних животных.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины" относительно нарушения порядка выгула домашних животных в первом чтении проголосовали 382 народных депутата из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что нарушение порядка выгула домашних животных (собак) лицом, которое сопровождает домашнее животное (собаку), если это повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение, карается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли смерть пострадавшего или повлекли тяжелое телесное повреждение, караются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Если так действия повлекли гибель нескольких человек, предусматривается лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.