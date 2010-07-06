Тимошенко: страна разделена на 11 клановых семей

Юлия Тимошенко заявляет, что цель ее дальнейшей политической деятельности не изменилась и заключается в создании конкурентной и процветающей Украины.

"Моя цель - сделать нашу страну на порядок более конкурентной, лучше, власть – моральной, наше государство и каждого человека – богаче. У меня другой цели не существует", - сказала Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

По словам экс-премьера, именно такую цель она преследовала как во время своего руководства правительством, так и сейчас, находясь в оппозиции. "Страна сегодня разделена на 11 клановых семей, а есть небольшой круг политиков, которые противостоят этой системе. Я думаю, рано или поздно, со временем, вы разберетесь в том, что страна сегодня переживает худшие свои времена. Мне жаль, что продажность и нечестность политиков вообще дали возможность так жить стране", - заявила Юлия Тимошенко.