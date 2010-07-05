Литвин говорит, что в коалицию уже просятся несколько женщин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в парламенте есть новые заявления от депутатов о вхождении в состав коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, он лично на данное время этих заявлений не видел. «Мне говорят, что там есть несколько заявлений, но я их не видел, и говорят, что они касаются женской части парламента», - сказал В.ЛИТВИН.