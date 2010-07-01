В парламенте осталось четыре журналиста и 40 депутатов
21:47, 01 июля 2010Политика
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... и ничего - рассматривают поправки
В Верховной Раде Украины продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта о принципах внутренней и внешней политики.
Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 21.15 ВР рассмотрела 146 поправок из 423, поданных к законопроекту. В сессионном зале отсутствуют депутаты фракции БЮТ и почти полностью – фракции НУ-НС.
Несколько депутатов от НУ-НС остались в сессионном зале, чтобы настаивать на рассмотрении своих поправок. В частности, это депутаты Юрий КАРМАЗИН и Иван ЗАЕЦ.
В сессионном зале также находятся не более 40 депутатов от коалиции.
В ложе прессы находятся 4 журналиста от информационных агентств, которые ожидают голосования.
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