В парламенте осталось четыре журналиста и 40 депутатов

В Верховной Раде Украины продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта о принципах внутренней и внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 21.15 ВР рассмотрела 146 поправок из 423, поданных к законопроекту. В сессионном зале отсутствуют депутаты фракции БЮТ и почти полностью – фракции НУ-НС.

Несколько депутатов от НУ-НС остались в сессионном зале, чтобы настаивать на рассмотрении своих поправок. В частности, это депутаты Юрий КАРМАЗИН и Иван ЗАЕЦ.

В сессионном зале также находятся не более 40 депутатов от коалиции.

В ложе прессы находятся 4 журналиста от информационных агентств, которые ожидают голосования.