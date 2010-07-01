Яценюк представил в ВР иронический законопроект

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК представил в Верховной Раде иронический законопроект о проведении местных выборов.

Народные депутаты не голосовали за этот проект закона, поскольку рассмотрели два альтернативных, и один из них, автором которого является депутат от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, парламент принял в первом чтении.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на трех страницах изложил в доступной форме суть закона, внесенного Партией регионов, который изложен на 208 страницах. По его словам, своим законопроектом Партия регионов хочет одного – «доминирования одной политической силы» в Украине.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, предложенным им законопроектом предусмотрено, что право выдвижения кандидатов в депутаты местных советов, кандидатов на должность сельского, поселкового и городского председателя имеют лишь местные организации тех партий, которые приняли решение и образовали коалицию депутатских фракций в Верховной Раде Украине, которая является действующей на момент принятия данного закона, а также партии-сателлиты этих депутатских фракций.

Проектом закона предлагается определить, что к участию в выборах депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей не могут быть допущены местные организации тех партий, которые содержат в своем названии слово “перемены” или другие созвучные слова.

Согласно законопроекту, Центральная избирательная комиссия при принятии решения об утверждении результатов местных выборов должна обеспечить представительство партий, которые приняли решение и образовали коалицию депутатских фракций в Верховной Раде Украине, в следующей пропорции: наибольшая по численности партия – не менее 75%; остальные партии – вместе не менее 20%, которые распределяются между ними в равных пропорциях.

В документе отмечается, что окончательные предложения по вопросам распределения мест среди депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей подаются Кабинетом министров Украины по согласованию с Президентом Украины не позже чем за три дня до даты выборов непосредственно председателю ЦИК.

Также проектом закона предусматривается, что территориальные избирательные комиссии формируются ЦИК исключительно по представлениям местных организаций партий, которые приняли решение и образовали коалицию депутатских фракций в Верховной Раде, а также партий-сателлитов этих депутатских фракций.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК предлагает установить, что на период полномочий действующего Президента Украины считается утратившим силу Закон Украины “О столице Украины – городе-герое Киеве”, а выборы Киевского городского председателя не проводить.

Во время обсуждения народные депутаты понимали, что речь идет об изложении, как отмечал А.ЯЦЕНЮК, «желаний Партии регионов».

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что после представления такого законопроекта А.ЯЦЕНЮК может претендовать на роль лидера оппозиции. По словам М.ЧЕЧЕТОВА, сегодня можно поставить вопрос «о коронации вас (речь идет об А.ЯЦЕНЮКЕ – УНИАН) как лидера объединенной оппозиции». Он подчеркнул, что после сегодняшнего выступления и такого законопроекта лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО «вам и в подметки не годится». «Какая цель вашего выступления: вы хотели самокороноваться как лидер объединенной оппозиции или вы хотели, чтобы мы вас вместе короновали?» - пошутил М.ЧЕЧЕТОВ, обращаясь к А.ЯЦЕНЮКУ.

В ответ А.ЯЦЕНЮК сказал, что чем больше коалиция будет предлагать таких законопроектов, как внесенный Партией регионов, в котором многие нормы противоречат Конституции Украины и «грубо нарушают любые основы демократии», тем скорее в Украине «появится единый фронт против вас». А.ЯЦЕНЮК отметил: «А кто его возглавит – увидим».