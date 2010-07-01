Завтра Тимошенко увидит, есть ли в судах «остатки чести и совести»

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить уголовное преследование экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и освободить его из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«Я хочу предложить оппозиционному правительству в итоговом решении требование к ЯНУКОВИЧУ – немедленное прекращение преследования и освобождение из-под стражи бывшего руководителя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, после обнародования решения Стокгольмского арбитражного суда по делу компании «РосУкрЭнерго» стало очевидным, что А.МАКАРЕНКО был арестован для того, чтобы выгородить настоящих виновных в этой ситуации, «для того чтобы этим уголовным делом, которое они мечтают быстро завершить и быстро провести через суд, по сути, освятить эту большую коррупционную программу, которая начинает действовать в Украине».

В то же время, лидер оппозиции напомнила, что адвокат А.МАКАРЕНКО обжалует решение суда о взятии под стражу своего подзащитного, а судебное заседание по рассмотрению этой жалобы должно состояться завтра, 2 июля, в 10.30 в Апелляционном суде г. Киева.

«Завтрашнее решение суда также будет ярким тестом: есть в украинских судах хотя бы остатки чести и совести, есть ли в Украине вообще такое слово как «суд» и такой институт, как суд, или все давно сошло на обслуживание всех коррупционных программ в Украине, после того как ЯНУКОВИЧ пришел к власти», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной халатности.

СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня как свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго", который, согласно договору с российским ОАО "Газпром", был продан НАК "Нафтогаз Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 25 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Заместитель председателя СБУ Владимир ПОРОДЬКО сообщил, что А.МАКАРЕНКО находится в статусе подозреваемого и ему не предъявлено обвинение.