Главы 4-х комитетов ВР дали послам доказательство цензуры в Украине

Председатели комитетов Верховной Рады от оппозиции призвали дипломатов иностранных государств обратить внимание на проявления цензуры, установленные властью в средствах массовой информации.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой БЮТ письме к руководителям дипломатических миссий, аккредитованных в Украине. Письмо подписали экс-вице-премьер-министр Украины по делам европейской интеграции Григорий НЕМЫРЯ, председатель Комитета Верховной по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК, председатель Комитета ВР по иностранным делам Олег БИЛОРУС, председатель Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ и председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО.

“30 июня мы имели встречу с вами в стенах Верховной Рады Украины и передали вам обращение к руководству Европейского Союза и стран Европы. В этом обращении речь шла о проявлениях авторитаризма и масштабной коррупции со стороны новой украинской власти, в частности, о наиболее кричащем последнем примере - сделке с возвращением непрозрачной компании «РосУкрЭнерго» и незаконном возмещении этой компании 12 млрд. кубометров газа”, - напоминается в письме.

Также оппозиционеры отмечают, что, “находясь непосредственно на встрече, вы заметили количество присутствующих представителей украинской и заграничной прессы, что, безусловно, свидетельствует об интересе к событию. Каждому журналисту и политику понятно, что встреча председателей 4 парламентских комитетов с руководителями дипломатических миссий является неординарным событием; встречи подобного рода в странах зрелой демократии освещаются в выпусках новостей”.

При этом руководители комитетов обратили внимание дипломатов, что ни один центральный украинский телеканал не осветил их встречу. “К сожалению, НИ ОДИН центральный телеканал Украины не сказал о событии НИ слова. Вынуждены констатировать, что это и есть еще одно непосредственное проявление цензуры, которая введена новой властью в средствах массовой информации”, - сказано в письме.

Руководители надеются, что в ЕС приложат усилия, чтобы в Украине сохранилась свобода слова. “Мы считали и считаем, что свобода слова является самым ценным достижением в Украине за последние годы. Мы верим, что Европа смогла убедиться в этом, и теперь вместе с украинскими оппозиционными силами и гражданским обществом приложит все усилия, чтобы это достижение не было утеряно”.

Как сообщал УНИАН, 30 июля председатели парламентских комитетов от оппозиции на встрече с послами демократических стран призвали международное сообщество обратить внимание на возрождение авторитарной системы управления и коррупции в Украине.

Обращение было адресовано председателям государств и правительств стран – членов ЕС, президенту Совета ЕС, президенту Европейской комиссии, президенту Европейского парламента, генеральному секретарю Совета Европы, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, председателю Мониторингового комитета ПАСЕ.