Эксперт: Горбаль столкнулся с саботажем во Львовской области

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прогнозирует, что на ближайших выборах в местные органы власти Партия регионов может взять от 30% на Западе Украины до 70% в Крыму.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

При этом эксперт заявляет, что задачей для губернаторов на предстоящих выборах является получение большинства в местных советах.

«Партия регионов выстроила жесткую центральную вертикаль власти, на очереди - местная власть. Губернаторам поставлена задача: получить большинство в местных советах всех уровней, что практически означает добиться на выборах показателя в 60-70%», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время, по его словам, против некоторых губернаторов развернуты «черные» пиар-кампании, оказывается противодействие со стороны местных элит, саботируются указания и прочее.

«Наиболее серьезное местное сопротивление происходит на Западе Украины, где электоральная поддержка Партии регионов традиционно слаба. В частности, главе Львовской ОГА Василию ГОРБАЛЮ пришлось отстаивать команду из киевских единомышленников, преодолевая сопротивление и саботаж внутри региона. И если в Крыму, где поддержка «регионалов» сильна, на выборах намерены бороться за 70% результат, то на Львовщине большим успехом был бы показатель в 30-40%», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.