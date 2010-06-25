Литвин считает, что группа Жвании будет в ВР на «птичьих правах»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что у группы «Право выбора», которую возглавляет народный депутат Давид ЖВАНИЯ, не будет возможности получить в парламенте официальный статус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции, комментируя заявление Д.ЖВАНИИ относительно формирования им в парламенте группы, которая будет иметь статус фракции.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «эта группа никакого официального статуса иметь не может, поскольку это межфракционное объединение».

Он отметил, что, в соответствии с законом о регламенте, депутаты могут образовать группу, которая будет пользоваться правами фракции, но для этого необходимо, чтобы в данной ситуации фракции БЮТ и НУ-НС исключили из своих рядов, как минимум, 15 народных депутатов.

По его словам, тогда эти депутаты будут внефракционными, и они будут иметь право создавать группу на правах фракции.

В.ЛИТВИН считает, что сегодня нет оснований говорить о том, что такая группа с правами фракции будет создана.

При этом В.ЛИТВИН добавил: «я думаю, оснований для того, чтобы это сделать, не будет, потому что вы прекрасно понимаете, что такого подарка лидеры оппозиционных фракций никогда не сделают».