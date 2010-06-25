У Януковича увидели, что Налоговый кодекс Азарова - не для людей

Существующий вариант Налогового кодекса усиливает налоговое и административное давление на бизнес и поэтому требует серьезных дополнений и изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Налоговый кодекс должен быть Налоговым кодексом для людей и для развития бизнеса. Сейчас он выглядит как Налоговый кодекс для налоговой службы. Налоговый кодекс предлагает много инструментов по усилению налогового и административного давления на бизнес», - сказала И.АКИМОВА.

В частности, она отметила, что документом предлагается увеличение сроков и не ограничивается количество налоговых проверок. Кроме того, вводятся контрольные плановые и внеплановые проверки, причем в ходе этих проверок налоговые органы имеют «огромные» полномочия.

Кроме того, И.АКИМОВА отметила, что проект документа существенно расширяет права налоговых органов. «Например, они имеют право осуществлять опросы наемных работников и обследовать территории и помещения бизнеса для того, чтобы выявлять потенциальные нарушения налогового законодательства. Получается, что любая информация, подтвержденная или нет, становится поводом для проверок. Такие вещи недопустимы – это не цивилизованный подход к решению вопроса», - сказала замглавы Администрации Президента.

Кроме того, она отметила, что в документе есть перечень пунктов, использование которых может привести к нарушению прав налогоплательщиков – в частности, это непрямой метод налогового контроля. «Непрямые методы используются во многих странах, но при одном условии – когда есть закрытый список причин, по которым этот метод может быть использован и когда методика этого метода четко выписано в законе. Поскольку в нашем Налоговом кодексе ни того, ни другого нет, то это дает большой маневр для субъективного решения по использованию данного метода, а значит, дает возможность для давления на налогоплательщика», - сказала И.АКИМОВА.

Также недостатком она назвала то, что в некоторых случаях налоговым органам практически передаются функции суда. В частности, речь идет о возможности списывать средства со счетов.

Кроме того, согласно документу, Кабинет министров получает некоторые полномочия Верховной Рады, в частности это касается определения методики регулирования налога на прибыль.

И.АКИМОВА отметила, что в Налоговом кодексе отсутствуют некоторые условия, определенные программой экономических реформ, в частности, отсутствует налог на недвижимость, нет позиции, по которой определяются группы риска налогоплательщиков, в отношении которых и применяются более частые проверки.

По ее словам, все замечания, в том числе и вышеперечисленные, Президент предложит для рассмотрения во втором чтении Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Украины, заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.