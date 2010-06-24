Москаль разведал, что скрывает Могилев

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, министр внутренних дел оппозиционного правительства Геннадий МОСКАЛЬ предлагает Верховной Раде освободить Анатолия МОГИЛЁВА от должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ заявил сегодня в интервью журналистам.

Он сообщил, что сегодня зарегистрировал в ВР соответствующий проект постановления.

Среди оснований для отставки А.МОГИЛЁВА Г.МОСКАЛЬ назвал рост уровня преступности во всех регионах, неудовлетворительную кадровую политику МВД, отсутствие действенных мер по борьбе с организованной преступностью и т.п.

«Хоть министр скрывает реальное состояние преступности, эти данные все равно есть у оппозиционного правительства», - сказал он.

Кроме того, отметил Г.МОСКАЛЬ, министр внутренних дел блокирует процесс создания Государственной миграционной службы.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты уже поднимали вопрос об отставке А.МОГИЛЁВА с должности главы МВД.

16 июня Верховная Рада отказалась освободить А.МОГИЛЁВА от должности министра внутренних дел Украины. За принятие соответствующего постановления, внесенного народными депутатами от оппозиции Борисом ТАРАСЮКОМ, Александром ЧЕРНОВОЛЕНКО и другими, проголосовал 141 народный депутат из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

Авторы постановления отмечали, что политико-правовыми основаниями для рассмотрения вопроса об отставке А.МОГИЛЁВА является жесткая реакция со стороны МВД Украины на многочисленные митинги оппозиции против ратификации соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, а также последние его заявления, которые свидетельствуют о том, что он проводит политику превращения Министерства внутренних дел в репрессивную машину для подавления политических оппонентов.