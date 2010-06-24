Тимошенко показала доверенность Фирташа на Бойко (документ)

Украинская власть стала на защиту структуры «РосУкрЭнерго» и ее сверхдоходов, а не государства Украина, заявила сегодня на пресс-конференции Юлия Тимошенко, комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда.

Официальный сайт БЮТ обнародовал фотокопию документу, которым владелец «РосУкрЭнерго» предоставил нынешнему министру топлива и энергетики Бойко право управлять и распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом Фирташа. Таким образом, документ подтверждает - чьи интересы в действительности защищал в Стокгольмском суде министр из правительства Азарова, утверждают в БЮТ.

Фотокопию документа смотрите тут