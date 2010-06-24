У Януковича считают, что укреплять гривню - недальновидно

В Администрации Президента не видят необходимости изменять валютную политику Национального банка, которая способствует экспорту.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН на встрече с журналистами в АП.

По его словам, руководство НБУ проводит сегодня взвешенную и эффективную при нынешних рыночных условиях курсовую политику.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему НБУ, у которого есть достаточные валютные резервы, в последнее время не делал валютных интервенций, способствуя укреплению курса гривни, С.ЛЁВОЧКИН сказал, что «крепить гривню в нынешней ситуации - это влезать в карман экспортерам, которые являются самыми крупными налогоплательщиками, формируют фонды оплаты труда. Также этому не способствует конъюнктура рынков. Следовательно, шаг на укрепление гривни был бы абсолютно нецелесообразным и недальновидным».

На вопрос, будет ли заменено в ближайшее время руководство НБУ, глава АП ответил: «СТЕЛЬМАХ справляется. Гривня стабильна». Следовательно, отметил С.ЛЁВОЧКИН, смена руководителя НБУ является не первоочередным заданием.

По его словам, в ближайшее время важно законодательно усовершенствовать условия работы НБУ, в частности укрепить рычаги реальной независимости НБУ, не исключено, что будет увеличено количество заместителей председателя НБУ. В.СТЕЛЬМАХ, по словам, С.ЛЁВОЧКИНА, будет работать до тех пор, когда не появится возможность внести новую кандидатуру, которая учтет многие критерии. В первую очередь, это должен быть опытный человек, который «будет удерживать штурвал».