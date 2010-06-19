Томенко: новой налоговой инспекции можно будет присвоить имя Берии

Комментируя, принятый в четверг в первом чтении, Налоговый Кодекс во время брифинга в парламенте, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко сказал, что, кроме серьезных содержательных замечаний, которые касаются количества и характера налоговых нагрузок, есть сверхпринципиальные вещи, о которых сегодня нужно говорить.

Николай Томенко назвал 5 новаций Налогового Кодекса, которые могут «превратить Украину в «полицейское государство» в худшем понимании этого слова», сообщает официальный сайт вице-спикера. «Во-первых, в добавок к налоговой администрации и налоговой милиции, во главе этого полицейского государства будет поставлена новая структура, которая будет называться «специализированная государственная налоговая инспекция», - сказал он. Вице-спикер отметил, что, если проанализировать планы деятельности этой структуры, то ей предоставлены полномочия, которые одно время имели НКВД, ЧК, методы которых особенно использовались и прославились в период сталинского режима. «Если в конце концов эта структура с такими полномочиями останется, то нужно будет присвоить новой государственной налоговой инспекции имя Лаврентия Берии», - отметил Н.Томенко.

Второй новацией Николай Томенко определил, что, согласно с Налоговым Кодексом, этой структуре и налоговым инспекторам, которые будут действовать в ней, позволяется непрямими методами осуществлять налоговый контроль. «К непрямым методам отнесены такие вещи, как экономический анализ, наблюдение, аналогии и экономические аналогии для контроля за расходами и доходами налогоплательщиков физических лиц», - отметил он.

«Третья новация – для налогового контроля позволяется проведение опроса налогоплательщиков физических лиц, - продолжил Н.Томенко. Четвертая – разрешено проведение внеплановых выездных проверок, исходя из анализа налоговой информации». «Налоговым инспекторам предоставляется право обследовать территорию, помещение и имущество налогоплательщиков», - назвал Н.Томенко 5-ю новацию.

«Я убежден, что не только оппозиция, не только бизнес, но и украинское общество сделает все, чтобы эти пять принципов полицейского государства вместе со сталинской налоговой инспекцией никогда не были созданы», - отметил Николай Томенко, заметив, что, если Президент, правительство и коалиция не пойдут на исключение этих норм из Налогового Кодекса, то можно ожидать очень серьезных акций протеста опротив этой абсурдной ситуации. Николай Томенко также назвал символическим, что новая власть начала с установления памятника Йосифу Сталину в Запорожье, «а может закончить созданием сталинского режима со всеми его составляющими: доносами, проверками, задержаниями и, конечно, взятками».