Чего Азаров ждет от оппозиции

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ждет от оппозиции не критики проекта Налогового кодекса, а предложений по усовершенствованию документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Оппозиция должна быть конструктивной. То есть, она должна предлагать. Если им что-то не нравится в этом Налоговом кодексе, пожалуйста, есть 2 недели, подавайте свои предложения. Можно в правительство, можно в комитеты ВР. Мы рассмотрим эти предложения и готовы их учесть, если они действительно будут работать на пользу экономики», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он согласился с тем, что при подготовке Налогового кодекса могли быть не учтены некоторые необходимые моменты реформирования налоговой системы. «Я допускаю. Более того, при разработке таких сложных документов, как Налоговый кодекс, всегда допускаются и ошибки, и несогласованности, неточности. По-другому не бывает, как и в любом большом деле», - отметил премьер.

Вместе с этим Н.АЗАРОВ заявил, что удивлен критикой представителей оппозиции, в частности, по поводу того, что Налоговый кодекс перекладывает налоговую нагрузку с крупных предприятий на более мелкие и предоставляет больше прав сотрудникам налоговых органов.

«Более нелепого обвинения я, по большому счету, не мог себе придумать. Я согласен, что там некоторые вещи могут быть недоработаны, не учтены. Но чтобы придумать, что Налоговый кодекс делался для того, чтоб переложить налоговую нагрузку с 200 крупнейших предприятий на тысячи или сотни тысяч мелких, такого в голову не могло прийти ни одному члену правительства», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что главная задача Налогового кодекса - создание оптимальной среды для модернизации страны.

«Задача Налогового кодекса создать стимулы для технологического обновления. И поэтому там такие нормы, как ускоренная амортизация, стимулирование ввоза новейших технологий и оборудования… Налоговый кодекс - это новая идеология налоговой реформы. По существу (НК – УНИАН), создает условия для боле быстрого развития экономики», - отметил Н.АЗАРОВ.

В законопроекте, отметил Н.АЗАРОВ, функции сотрудников налоговых органов более точно выписаны и направлены на защиту налогоплательщиков. «Списание со счетов средств налогоплательщиков может осуществляться исключительно по решению суда. Никто не имеет права взять без решения суда чужую собственность», - подчеркнул он.

Все конфликтные вопросы, вопросы начисления штрафных санкций, отметил премьер, согласно проекту Налогового кодекса, будут решаться исключительно в соответствии с решением суда.

Кодекс, отметил Н.АЗАРОВ, защищает честных налогоплательщиков от проверок, и создавался для того, чтобы налоговая служба стала службой, предоставляющей налоговые услуги.