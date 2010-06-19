Янукович наградил жену Кучмы орденом
13:03, 19 июня 2010Политика
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Текст указа - на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил орденом княгини Ольги I степени Людмилу КУЧМУ.
Текст соответствующего указа от 18 июня размещен на официальном сайте главы государства.
Как говорится в документе, Л.КУЧМА награждена как почетный президент Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина-детям" за многолетнюю плодотворную благотворительную и общественную деятельность, направленную на защиту материнства, детства и семьи.
***Людмила КУЧМА – жена второго Президента Украины Леонида КУЧМЫ.
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