Янукович наградил жену Кучмы орденом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил орденом княгини Ольги I степени Людмилу КУЧМУ.

Текст соответствующего указа от 18 июня размещен на официальном сайте главы государства.

Как говорится в документе, Л.КУЧМА награждена как почетный президент Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина-детям" за многолетнюю плодотворную благотворительную и общественную деятельность, направленную на защиту материнства, детства и семьи.

***Людмила КУЧМА – жена второго Президента Украины Леонида КУЧМЫ.