Литвин предупреждает будущие «тушки»: все уже поделено

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает маловероятным переформатирование парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала «Интер», комментируя заявление одного из лидеров "Нашей Украины” Юрия ЕХАНУРОВА о возможности вхождения в коалицию фракции НУ-НС вместо КПУ.

В частности, по словам спикера, «в нашей жизни все может быть, и я ничему не удивлюсь. Но тогда надо будет снова возвращаться к проблеме НАТО, языка, к проблеме героев, к Голодомору». «Исходя из этого, я прогнозирую, что это маловероятно», - сказал В.ЛИТВИН. Он подчеркнул, что сегодня в коалиции 258 народных депутатов.

Отвечая на вопрос о возможности увеличения в ближайшее время количества членов коалиции до 300, то есть конституционного большинства, В.ЛИТВИН сказал: «Все будет зависеть от того, как будут развиваться процессы в Украине и какой будет власть». «Если власть будет стабильной, если власть будет эффективной и если будут позитивные сдвиги в стране, то, понятно, что все или многие люди захотят быть на солнечной стороне улицы – там, где находится власть», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, добавил он, если, как кое-кто прогнозирует, будет «второй удар финансового и экономического кризиса, то будет процесс наоборот».

Вместе с тем В.ЛИТВИН подчеркнул, что «для пользы дела конституционное большинство скорее минус, нежели плюс, потому что тогда будет понимание, что запас голосов есть и можно некондиционные решения - недостаточно доработанные - просто проталкивать через ВР».

На вопрос, не является ли увеличение коалиции желанием фракции Партии регионов уменьшить претензии фракций Блока Литвина и КПУ на кадровые должности и другие претензии, В.ЛИТВИН ответил: «Должен с сожалением сказать - уже ничего делить, уже разделено». Он отметил, что не придает увеличению коалиции «никакого значения». «Мне это абсолютно не интересно, поскольку это уровень мышиной возни», - отметил он.

В то же время спикер подчеркнул, что когда проанализировать голосование, то видно, что фракции КПУ и Блока Литвина голосуют или в полном составе, или никто не голосует. «Если бы не было этих голосований, то я вам гарантирую – 90% решений не было бы принято, и так будет в дальнейшем», - сказал он. «Потому что те люди, которые написали заявления в коалицию, карточки сдали и уехали. А кому-то же надо работать», - подчеркнул В.ЛИТВИН.