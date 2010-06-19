Власть надумала всерьез взяться за Черновецкого
Сузят полномочия
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ останется мэром Киева до 2012 года, но его полномочия будут сужены.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал вчера в эфире телеканала «Интер».
«ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет работать до 2012 года - до выборов городского председателя, но, вместе с тем, я думаю, его заставят сидеть в сессионном зале и принимать участие, если не вести заседания Киевского городского совета», - сказал В.ЛИТВИН.
В то же время председатель ВР прогнозирует, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «будет отлучен от принятия и реализации исполнительных решений, поскольку от него отойдет влияние на работников правоохранительных и силовых структур, а это наиболее реальная власть».
В.ЛИТВИН подчеркнул, что в Киеве «надо наводить порядок». «К величайшему сожалению, с опозданием взялись за эту работу”, - констатировал он.