Третьяков предлагает распустить фракцию НУ-НС

Заместитель председателя фракции блока "Наша Украина - Народная самооборона" Александр ТРЕТЬЯКОВ выступает за роспуск фракции НУ-НС.

Об этом он сказал в комментарии для «Зеркала недели» (№ 23 (803) 19 - 25 июня 2010 года).

«Я предлагал и предлагаю распустить фракцию «НУ-НС». Кто хочет, пусть вливается в БЮТ, кто хочет - пусть присоединяется к фракциям коалиции, а тот, кто останется и создаст оппозиционную фракцию, - будет возможность работать в парламенте среди единомышленников, проводя единую политику и согласованно голосуя», - заявил депутат.

К тому же, он подчеркнул, что расформирование парламентской фракции НУ-НС поможет сориентироваться и украинским избирателям.

«Избиратели получат ясность, поскольку на одном эфире не будут оппонировать друг другу «нунсовец от коалиции» и «нунсовец от оппозиции». Впрочем, ясность нужна не только избирателям, но и нам самим», - констатировал А.ТРЕТЬЯКОВ.