Экс-министр регионального развития и строительства Украины, заместитель председателя Народного Руха Украины Василий КУЙБИДА заявляет, что СБУ направит материалы в отношении него в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после пребывания по вызову в СБУ.

По словам В.КУЙБИДЫ, сотрудники СБУ сообщили ему, что по результатам сегодняшнего разговора с ним будут направлены материалы в суд.

«Закон говорит, что они в трехдневный срок должны передать материалы в суд. То есть, сегодня ты не имеешь какого-либо маневра – нужно идти в суд и показывать, что дело скомпилировано», - сказал В.КУЙБИДА.

Он отметил, что дело будет, в соответствии с законом, рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева, поскольку и Министерство по вопросам регионального развития и строительства, и СБУ расположены в Шевченковском районе.

Кроме того, В.КУЙБИДА сообщил, что против него уголовное дело не возбуждено.

Также, по его словам, после решения суда он обратится к председателю СБУ с просьбой провести служебное расследование по этой ситуации.

Как сообщал УНИАН, В.КУЙБИДА причиной своего вызова в Службу безопасности Украины назвал обвинение в незаконном назначении начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля одного из регионов.

«Меня обвинили в нарушении действующего законодательства на предмет того, что я назначил без конкурса одного из начальников Госархстройконтроля в одной из областей. Причем так долго продолжался этот разговор, поскольку отказывались мне дать документы и ознакомить с ними», - сказал В.КУЙБИДА.

По его словам, сотрудники СБУ не смогли объяснить ему, почему подобные назначения раньше не вызывали вопросов.

В.КУЙБИДА сообщил, что он назначил этого чиновника в 2010 году. В то же время он не назвал область, в которой был назначен чиновник, сославшись на то, что этот человек может еще работать в своей должности.

Он объяснил, что, согласно закону, назначение на должность главы Госархстройконтроля не нуждается в проведении конкурса, а предусматривает согласование назначения с областной государственной администрацией.