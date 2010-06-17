Чечетов: коалиция не будет голосовать за закон о собраниях граждан

Коалиция не поддержит законопроект “О порядке организации и проведения мирных собраний”.

Об этом заявил в эфире программы "Шустер Live" народный депутат Украины, заместитель главы фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Мы за него (за законопроект №2450, поданный в свое время правительством Юлии ТИМОШЕНКО с последующими поправками к нему, внесенными депутатами – УНИАН) голосовать не будем», - заявил он.

При обсуждении проблемы проведения митингов и других массовых мероприятий М.ЧЕЧЕТОВ выразил мнение о том, что эти мероприятия не должны мешать жизни других людей.

«С одной стороны в Конституции прописано право каждого гражданина на свободу слова, на свободу выражения своей позиции на митингах, и прочее, прочее, прочее. А с другой стороны - есть право каждого гражданина, в том числе и киевлянина, на комфортную жизнь. Получается, с одной стороны, две тысячи человек, которые привезли со Львова, с Ивано-Франковска, они выражают позицию почему-то в Киеве и мешают трем миллионам киевлян, которые хотят комфортно жить…», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Тем не менее, в отношении законопроекта №2450 он высказал категоричную позицию: «Пусть хоть они на голову станут. Но мы за этот законопроект голосовать не будем».

Как сообщалось, представители общественных организаций и правозащитники протестуют против принятия Верховной Радой законопроекта №2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», который подготовлен ко второму чтению.

По их мнению, нынешняя редакция этого законопроекта содержит ряд недостатков, в частности, не отвечает духу статьи 39 Конституции Украины, которая гарантирует свободу собраний, и решениям Европейского суда по правам человека относительно свободы собраний.