Эксперт заметил, что почерки у Азарова и Тимошенко похожи

Эксперты считают, что пока рано оценивать деятельность правительства Николая АЗАРОВА.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе о позитивных и негативных итогах 100 дней правительства, проведенном Институтом Горшенина.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ обратил внимание на то, что новая власть начала свою работу в условиях пост-кризисной экономики. «Хотя началось небольшое экономическое оживление, понятно, что падение валового внутреннего продукта в 2009 году будет еще долго «аукаться» украинской экономике и требовать соответствующих действий», - сказал он. По мнению И.БУРАКОВСКОГО, главный упор в деятельности Кабмина сделан на решение проблем с государственными финансами. «Примером решения этой проблемы стал бюджет 2010 года. Его можно считать плохим или хорошим, но мы должны сказать о том, что в бюджете 2010 года мы видим, что власть пока не решилась пойти на достаточно радикальное сбалансирование возможностей украинской экономики и тех потребностей, которые законодательно и не законодательно закреплены - относительно социальных стандартов, например», - полагает эксперт. Он также отметил, что все вопросы, связанные с экономической реформой, фактически курируются со стороны Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Правительство же сегодня особый упор делает на наполнение государственного бюджета. «Частично это - наведение порядка, частично это - административное давление для мобилизации дополнительных доходов, это поиск денег через приватизацию и через привлечение денег МВФ, других потенциальных международных кредиторов», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил тот факт, что в стране стабилизировалась власть. «Нельзя определить, будут ли некоторые действия, которые сейчас кажутся позитивными, иметь позитивное воздействие на политическую, экономическую жизнь в дальнейшем. У стабильности есть и обратная сторона – это «закручивание гаек», свободы слова», - сказал эксперт. По его мнению, с приходом нового Президента и правительства в стране окончательно оформился раскол на центрально-западную и восточно-южную Украину. «И команда В.ЯНУКОВИЧА пока ничего не делает для консолидации», - заметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Директор Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ назвал несколько итогов первых 100 дней работы правительства: «Бюджет, управляемость, принятие ряда важных решений, таких как проект Налогового кодекса – позитив. Некоторая рутинность в работе, незавершенность переговорного процесса с международными кредиторами – учитывая претензии международных кредиторов к расчетам правительства - и в этой связи возникающие риски; пролонгация переговоров с МВФ, Всемирным банком – негатив». При этом политолог отметил, что «в отношении премьерства 100 дней – это какая-то мистика, в которую все втянулись». «Правительство только-только начинает срабатываться, первых месяца полтора ушло на формирование команд в министерствах, подготовку встречных предложений, и правительство долгое время было заложником форматирования исполнительной вертикали, поскольку от этого зависела эффективность управленческих сигналов. Я думаю, о результатах мы сможем говорить только по итогам третьего квартала, когда правительство выйдет уже с законодательными инициативами в русле тех реформ, с которыми выступил Президент», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО отметил, что в оценке деятельности любого правительства он руководствуется простым критерием: чем реже мы вспоминаем о социально-экономических проблемах и, в связи с этим, о правительстве, тем лучше оно работает. «С точки зрения этого критерия, особых претензий к правительству Н.АЗАРОВА нет. Социально-экономическая ситуация постепенно улучшается, страна медленно, но все-таки выходит из кризиса. Проявились даже тенденции дефляции в ряде сегментов потребительского рынка. Для сравнения, первое правительство Юлии ТИМОШЕНКО на исходе 100 дней своей работы столкнулось с бензиновым и сахарным кризисом. У правительства Н.АЗАРОВА таких проблем нет. Ему удается контролировать социально-экономическую ситуацию. Принят бюджет. К главному финансовому документу страны высказывают немало претензий, но очень важно, что страна вышла из ситуации безбюджетного беспредела», - сказал В.ФЕСЕНКО.

При этом директор Института Горшенина назвал и настораживающие факты: «Продолжение ручного управления бюджетным процессом, элементы социального популизма в бюджете-2010, большой скрытый дефицит бюджета, продолжение тенденции роста внешних заимствований - в этих тенденциях правительства Н.АЗАРОВА и Ю.ТИМОШЕНКО удивительным образом похожи, несмотря на личный антагонизм этих политиков, - усиление налогового и административного давления на малый и средний бизнес. Готовящийся законодательный блицкриг с Налоговым и Бюджетным кодексами также имеют свои негативные последствия. Системные законодательные акты, определяющие финансовую политику страны, должны проходить тщательную, публичную экспертизу как парламентскую, так и общественную», - считает В.ФЕСЕНКО.