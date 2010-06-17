У Фирташа не оставили Украине шанса: ждут газа и денег

Решение Стокгольмского арбитража, который обязал "Нафтогаз Украины" отдать "РосУкрЭнерго" 12,1 млрд. кубометров газа - окончательное.

Об этом заявил исполнительный директор группы DF, холдинговой компании активов Дмитрия Фирташа, Роберт Шетлер-Джонс, отвечая письменно на вопросы "Би-Би-Си".

"Решение Стокгольмского арбитражного трибунала является окончательным", - отметил он на замечание, что правительство Украины рассматривает возможность апелляции против вердикта Стокгольмского суда.

Шетлер-Джонс исключает, что "Нафтогаз" откажется выполнять решение Стокгольмского арбитража.

"Мы уверены, что "Нафтогаз" выполнит приговор Международного арбитража, и поэтому отказались от своего другого иска против правительства Украины в рамках соглашения об Энергетической хартии", - сказал он.

На вопрос, в какой форме "РосУкрЭнерго" хотела бы получить возмещение от "Нафтогаза" - деньгами или газом - исполнительный директор группы DF ответил: "Конечно, арбитражный суд чаще присуждает денежное возмещение, а не реституцию имущества, поэтому мы надеялись, что нам будет возмещена потеря газа по его рыночной стоимости во время, когда он был отобран. Но это справедливый результат для всех заинтересованных сторон".

"Мы все осознаем жалкое финансовое положение "Нафтогаза", и судебное решение о денежном возмещении могло бы привести к банкротству "Нафтогаза", что не отвечало бы ничьим интересам", - заявил Шетлер-Джонс.

"Судебное решение не только возвращает РУЭ весь отобранный газ плюс еще 1,1 миллиарда за причиненные убытки, но тот факт, что таким было решение международного арбитража, полностью подтверждает как законность наших контрактных операций, так и основания для наших исков", - утверждает он.

Шетлер-Джонс отметил, что "решение суда конкретно утверждает, что возмещение должно быть осуществлен в форме газа, поэтому денежная компенсация даже не рассматривается".

"РУЭ будет стараться получить как можно более высокую цену за этот газ на рынке", - сказал он.

"Не забывайте также, что в рамках этого решения вступает в силу предыдущий приговор Стокгольмского арбитражного суда, принятый в марте этого года, о том, что "Нафтогаз" должен заплатить "РосУкрЭнерго приблизительно 200 миллионов долларов за другие нарушения контракта. А это будет уплачено в рамках денежного возмещения", - добавил Шетлер-Джонс.

Украинская правда