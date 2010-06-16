Российский историк считает, что его стране не нужна сильная Украина

Российский историк считает, что России не нужна сильная Украина, и что нужно использовать украинский национализм и оппозицию для дестабилизации ситуации в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук (РАН) Андрей МАРЧУКОВ, выступая в Москве на «круглом столе» «Украина - Россия: итоги полугодия».

По его мнению, для России «пятилетка Ющенко-Тимошенко», не была плохой, поскольку появилась перспектива отхода значительной части населения от украинского национализма, потому что, по его мнению, деятельность прежних руководителей заставила часть населения страны «начать отторгать украинский националистический проект».

В то же время, А.МАРЧУКОВ уверен, что нынешнее потепление отношений «усыпляет политическую и национальную активность» той части населения, которая дружественна России.

«Политические движения – антинационалистические и антибендеровские, они находятся в состоянии смуты и потерянности, потому что они потеряли смысл своего существовании ввиду нынешней дружбы», - сказал А.МАРЧУКОВ.

Сотрудник Института российской истории РАН видит два политических выхода из нынешней ситуации. Первый – добиваться того, чтобы украинское руководство «за все данное со стороны России» действительно делало шаги навстречу в экономике, политике и гуманитарной сфере. Но это «будет вряд ли», считает А.МАРЧУКОВ.

«Либо надо менять весь украинский контекст при помощи новых мировоззренческих проектов. И в данном случае неожиданным союзником оказывается украинский национализм и украинская оппозиция. Если исходить не с точки зрения интересов украинской власти и российской элиты, которая признает такую ситуацию правильной и законной, а с точки зрения России и нашего народа, который проживает по обе стороны границ, то украинский контекст вообще надо менять как украинский. (В этом надо) использовать силы, которые находятся в оппозиции к Виктору ЯНУКОВИЧУ», - сказал эксперт.

На уточняющий вопрос, как же можно использовать оппозицию, А.МАРЧУКОВ сказал: «В качестве силы, которая способна дестабилизировать ситуацию (в стране – УНИАН) и влиять на вторую часть населения страны…»

«Разговоры о том, что России нужна сильная Украина – они, в общем, бессмысленны, поскольку любая Украина, как изначально антироссийский проект, всегда будет по заданности своей противостоять России», - сказал А.МАРЧУКОВ.

«В интересах России - использовать, поощрять, формализировать прочие национальные мировоззрения и национальные идентичности, которые находятся в противоречии с той украинской идентичностью, на которой создано «жовто-блакытнэ» украинское государство, которое при определенных условиях начинает «оранжеветь». В этом является стратегический интерес России», - считает сотрудник Института российской истории РАН.

В качестве примера одной из таких национальных идентичностей, которые надо поддерживать России, он назвал русин.