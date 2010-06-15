Лукашенко попросил Бессмертного передать добрые пожелания Януковичу
Посол вручал верительные грамоты
|Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ
Об этом сообщается на официальном сайте Президента Беларуси.
"Отношения с Украиной в последнее время приобрели действительно стратегический характер", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.
По его мнению, белорусско-украинское сотрудничество включает обширный и разнообразный перечень вопросов и задач.
"На уровне глав двух государств достигнут целый ряд ключевых договоренностей, скорейшая реализация которых придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию обеих стран", - считает Президент Беларуси.
А.ЛУКАШЕНКО уже во время неформальной беседы попросил Р.БЕССМЕРТНОГО передать самые добрые пожелания Президенту Украины.
"Мы продолжаем реализацию того, о чем договорились раньше", - добавил глава Белорусского государства.
Как сообщал УНИАН, Р.БЕССМЕРТНЫЙ был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь 24 февраля 2010 года Виктором ЮЩЕНКО, который в то время еще занимал должность Президента Украины.