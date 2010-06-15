Лукашенко попросил Бессмертного передать добрые пожелания Януковичу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО принял верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Беларуси Романа БЕССМЕРТНОГО.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Беларуси.

"Отношения с Украиной в последнее время приобрели действительно стратегический характер", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его мнению, белорусско-украинское сотрудничество включает обширный и разнообразный перечень вопросов и задач.

"На уровне глав двух государств достигнут целый ряд ключевых договоренностей, скорейшая реализация которых придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию обеих стран", - считает Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО уже во время неформальной беседы попросил Р.БЕССМЕРТНОГО передать самые добрые пожелания Президенту Украины.

"Мы продолжаем реализацию того, о чем договорились раньше", - добавил глава Белорусского государства.

Как сообщал УНИАН, Р.БЕССМЕРТНЫЙ был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь 24 февраля 2010 года Виктором ЮЩЕНКО, который в то время еще занимал должность Президента Украины.