В понедельник налоговая обещает подробности обыска в банке

В понедельник, 14 июня, состоится брифинг первого заместителя председателя ГНА Украины – начальника налоговой милиции Виктора ШЕЙБУТА и заместителя начальника налоговой милиции – начальника следственного управления налоговой милиции Иосифа БУЧИНСКОГО на тему: «Новые подробности обыска в банке».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА, брифинг начнется в 12:00 в пресс-центре ГНА Украины (Львовская пл., 8, 3-й этаж).