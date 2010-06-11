Гендиректор ТВі: Хорошковский еще будет диктовать Януковичу условия

Генеральный директор ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ считает, что председатель Службы безопасности Украины и владелец группы телеканалов “Интер” Валерий ХОРОШКОВСКИЙ “хочет назначить ручной Нацсовет (по вопросам телевидения и радиовещания Украины)”, после чего “он фактически будет контролировать все и будет диктовать теперешнему Президенту и власти свои условия”.

Об этом Н.КНЯЖИЦКИЙ заявил в интервью УНИАН, говоря о конфликте между группой “Интер” и телеканалами ТВі и “5-м”.

В частности, на вопрос “Отъем частот – это исключительно бизнес-интересы, экономическая игра или одновременно и политическое давление, введение своеобразной цензуры?”, гендиректор ТВі ответил: “Это попытка господина ХОРОШКОВСКОГО ввести механизм контроля над всеми СМИ. Думаю, он преследует как экономические интересы, так и политические. Когда ты контролируешь Службу безопасности, все медиа и всех судей, у тебя становится фактически неограниченная власть. Почему я говорю “все медиа”? Потому что есть еще два суда против бывших членов Нацсовета ЛЕБЕДЕВОЙ и ПОНЕДИЛКО с требованием от группы “Интер” прекратить их полномочия с 2007 года и отменить, таким образом, все решения Нацсовета с 2007 года, в том числе о лицензировании части группы компании “1+1”, части группы компаний ПИНЧУКА и других местных каналов. И тогда, при том, что ХОРОШКОВСКИЙ хочет назначить ручной Нацсовет, он фактически будет контролировать все и будет диктовать теперешнему президенту и власти свои условия”.

По мнению Н.КНЯЖИЦКОГО, “у ХОРОШКОВСКОГО больших принципов нет. То он ТИМОШЕНКО поддерживал, потом – ЮЩЕНКО, теперь - ЯНУКОВИЧА. Здесь вопрос в личной власти”.

При этом он убежден, что повторение судьбы ТВі и “5-го канала” грозит и телеканалам Виктора ПИНЧУКА: “У меня даже нет в этом сомнений. Если бы ХОРОШКОВСКИЙ не хотел давить, то для чего ему нужно было делать так, чтобы все лицензии, в том числе и телекомпаний группы ПИНЧУКА, прекратили свое действие? Он этого добивается в суде”.

Как сообщал УНИАН, 7 июня с.г. редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины В.ХОРОШКОВСКОГО как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решение конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 канала» частот на вещание.

В рейтинге самых богатых людей в Украине за 2010 год председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ занял 14-е место. Рейтинг подготовлен журналом «Корреспондент» и инвестиционной компанией Dragon Capital. Стоимость состояния В.ХОРОШКОВСКОГО оценивается в 804 млн. дол. При этом, основную часть оцененного состояния В.ХОРОШКОВСКОГО составляют принадлежащие ему медиа-ресурсы.

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