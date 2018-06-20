Руководитель ТВі: Свертывание демократии в Украине невозможно, хотя попытки будут

Глава СБУ, бизнесмен Хорошковский хочет отменить через суд лицензии многих каналов, в том числе и Пинчука, чтобы контролировать все и диктовать нынешнему президенту свои условия... На днях суд удовлетворил иск медиа-холдинга U.A.Inter Media Group к Пятому каналу и ТВі. Речь идет об обжаловании решения Нацсовета от 27 января 2010 года о выделении частот, которые достались каналам ТВіи 5-му. Редакционные советы каналов считают, что ситуация может привести к потере лицензий. По мнению коллектива, на процесс влияет владелец медиа-холдинга U.A. Inter Media Group – глава СБУ, член Высшего совета юстиции Валерий Хорошковский. Сам господин Хорошковский обвинения сотрудников 5-го канала и ТВі называет “неправдивыми”. В свою очередь, Нацсовет полностью готов выполнить решение суда.

Реально ли в правовой плоскости решить вопрос в интересах пострадавших телеканалов? Будут ли коллективы телеканалов прибегать к радикальным действиям? С этими вопросами мы обратились к генеральному директору ТВі Николаю Княжицкому.

Пан Николай, если решение суда вступит в силу, то ТВі не станет эфирным каналом, а продолжит свое существование в форме спутникового канала. Что вы, собственно, теряете, какую аудиторию, какие возможности? Мы теряем очень много. Мы теряем фактически половину пиплметров, то есть половину людей, которые могут нас смотреть. Но с точки зрения конкуренции – это намного больше, потому что в кабеле очень высокая конкуренция. В кабеле мы один из 100 каналов, а в эфире – один из 20. Мы теряем более 2/3 доступа к зрителям. Сейчас у нас доля 1%, а в эфире доля на рынке могла бы достигать 3–4%. Этого было бы достаточно, чтобы наша деятельность была самоокупаемой. Если этого нет и мы остаемся лишь кабельным каналом, нам придется увольнять людей, если хотим самоокупаться, или же все время дотировать канал.

Отбор частот – это исключительно интересы бизнеса, экономическая игра или одновременно и политическое давление, внедрение своеобразной цензуры? Это попытка господина Хорошковского внедрить механизм контроля над всеми СМИ. Думаю, он преследует как экономические интересы, так и политические. Когда ты контролируешь Службу безопасности, все медиа и всех судей, у тебя становится фактически неограниченная власть. Почему я говорю “все медиа”? Потому что есть еще два суда против прежних членов Нацсовета Лебедевой и Понеделко с требованием от группы “Интер” прекратить их полномочия от 2007 года и отменить таким образом все решения Нацсовета от 2007 года, в том числе о лицензировании части группы компании “1+1”, части группы компаний Пинчука и других местных каналов. И тогда, при том что Хорошковский хочет назначить ручной Нацсовет, он фактически будет контролировать все и диктовать теперешнему президенту и власти свои условия. У Хорошковского больших принципов нет. То он Тимошенко поддерживал, потом – Ющенко, теперь Януковича. Здесь вопрос в личной власти.

На пресс-конференции в УНИАН вы заявили, что повторение судьбы вашего канала угрожает и “Новому каналу”. Нынешняя власть будет давить на Пинчука? У меня даже нет в этом сомнений. Если бы Хорошковский не хотел давить, то для чего ему нужно было делать так, чтобы все лицензии, в том числе и телекомпаний группы Пинчука, прекратили свое действие? Он этого добивается в суде.

Реально ли сегодня в правовой плоскости решить этот вопрос в вашу пользу и вернуть частоты каналам? Рано говорить, что у нас забрали частоты, потому что решение суда в силу не вступает. Мы готовим апелляцию. Еще будет длинный судебный процесс. Мы лишь говорим о такой попытке.

Как в этой ситуации ведет себя ваш инвестор – российский бизнесмен Константин Кагаловский, прежний акционер “ЮКОС”? Константин Кагаловский является гражданином Великобритании. Его жена – гражданка США. Он будет обращаться к этим странам для того, чтобы защитить свои капиталы, которые могут отобрать незаконным способом, поскольку мы инвестировали большие деньги в развитие сети.

А почему, по вашему мнению, молчит владелец 5-го канала Порошенко? Ну, сам 5-й канал не молчит. На пресс-конференции в УНИАН вместе с нами был и директор канала, и главный редактор.

После решения суда вы активно начали информировать общественность об угрозах для украинского телеэфира, не было ли желания прибегнуть к более кардинальным мероприятиям, объявить забастовку, не выйти в эфир? Мы работаем. Потому что наша обязанность сейчас работать, говорить людям правду. И отказываться от вещания мы не хотим. Иначе мы лишим людей права получать информацию.

Группа депутатов Николая Катеринчука заявила, что они готовы объявить голодовку в случае дальнейшего давления на канал...

Много европейских организаций журналистов неоднократно заявляли о поддержке нас. Вышла большая статья в Financial Times, появляются публикации в других западных газетах.

Какой видите перспективу развития медиарынка при нынешней власти? Нынешняя власть у нас молодая, потому, думаю, она будет учиться, набивая себе шишки, как это делала предыдущая власть.

Мне кажется, мы находимся на такой стадии общественного развития, что говорить о полном свертывании демократии будет невозможно. Хотя попытки будут. И какая бы власть не была, всегда найдутся должностные лица, которые будут делать такие попытки. А дело журналистов и простых граждан – делать так, чтобы этого не случилось.

Разговаривала Анна Ященко