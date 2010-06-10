Репортеры без границ: медиа-магнат не может возглавлять СБУ

Международная журналистская организация «Репортеры без границ» предостерегает, что позиции Украины в рейтинге свободы прессы могут резко ухудшиться. Это произойдет, если власть немедленно не пойдет на диалог с журналистами.

Международное журналистское сообщество обеспокоено признаками ограничения свободы слова в Украине, сказал в интервью Deutsche Welleпредставитель «Репортеров» Жиль Лордет. Президент Янукович должен немедленно отреагировать на требования журналистов, которые проводят акцию «Стоп цензуре», а также на обращение сотрудников «5 канала» и «ТВі», которые протестуют против потери лицензий на вещание.

Лордет называет неприемлемой ситуацию, когда руководство Службой безопасности Украины поручено Валерию Хорошковскому, которого связывают с медиа-группой «Интер». «Это абсолютно несовместимо со свободой слова. Здесь очевидный конфликт интересов. Нельзя быть владельцем медиа-группы и совмещать это с таким ответственным мандатом как руководство спецслужбой и членством в Высшем совете юстиции», - отмечает Лордет.

Представитель журналистской организации убежден, что назначение на эти должности влиятельного представителя медиа-бизнеса является ошибочным. Мол, любой владелец заинтересован в развитии своего бизнеса и утверждении позиций на рынке, что создает риски злоупотребления служебным положением.

По мнению Лордета, Хорошковский должен уйти по крайней мере из Высшего совета юстиции, а президент Янукович должен в нынешней ситуации дать сигнал обществу о недопустимости экономического и политического давления на СМИ.

Жиль Лордет сообщил, что во второй половине июля делегация «Репортеров без границ» посетит Украину для встреч с журналистами и с президентом Януковичем.

В свою очередь глава СБУ Валерий Хорошковский считает неправдивыми обвинения "5 канала" в давлении на суд и требует обнародовать доказательства. Накануне редакция "5 канала" в открытом письме к президенту Украины Виктору Януковичу заявила об угрозе со стороны главы СБУ. Журналисты отмечают: "За вашей спиной происходят попытки действующего главы СБУ, члена Высшего совета юстиции и известного бизнесмена Валерия Хорошковского, которого связывают с телеканалами группы "Интер", уничтожить "5 канал".