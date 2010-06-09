Одна из церквей просит переименовать улицу Мазепы в Лаврскую

Киевская городская госадминистрация получила от одной из православных церквей письмо с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

В мэрии не уточнили, какая именно церковь направила обращение, и когда оно было получено.

В то же время, в пресс-службе сообщили, что в обращении речь идет о возвращении указанной улице исторического названия, которую улица имела до переименования на улицу Январского восстания, а затем на Ивана Мазепы.

Вопрос переименования, по данным пресс-службы, должен быть вынесен на ближайшее заседание Киевсовета.

Вместе с тем, пресс-служба Украинской народной партии на своем официальном сайте разместила информацию о том, что к киевской власти обратилась Украинская православная церковь (Московского патриархата). По данным УНП, вопрос переименования улицы И.Мазепы рассматривался на сегодняшнем заседании комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, но депутаты не поддержали этот проект решения.

УНП выступает против переименования улицы И.Мазепы «в угоду Москве», поскольку это может унизить достоинство украинцев.