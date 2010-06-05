Тимошенко считает липовыми декларации о доходах политиков

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает необъективными декларации о доходах политиков и считает целесообразным введение декларирования политиками своих расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать декларацию о доходах Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Анализировать декларации чиновников, высокопоставленных чиновников, президентов, пока не будет восстановлен тот закон, который наша правительственная команда не просто разработала, но и приняла, который предусматривает декларацию не только доходов, но и расходов, и проверку, контроль над расходами, – все эти декларации не имеют права на звание деклараций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, декларация только о доходах не дает возможности объективно проанализировать настоящие доходы и расходы политиков. «Когда я там (в декларации В.ЯНУКОВИЧА) увижу “Сухолучье” – 34 тыс. га земли, когда я там увижу “Межигорье” в полном объеме – более 140 га земли, когда я там увижу его теневые доли в бизнесе тех предприятий, которые его спонсируют, когда я увижу в той декларации реальные взятки, которые сегодня по вертикали заносят чемоданами уже в сто дней, вот тогда я те декларации буду читать. А пока еще, я думаю, такие декларации можно вешать на гвоздик», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также сообщила, что в ближайшее время планирует обнародовать свою декларацию о доходах за 2009 год. «Хотелось бы ее обнародовать по новому закону. Она есть в Интернете. Она сделана не как для должностного лица, а как для рядового гражданина, где есть мои доходы, мои расходы за 2009 год», - отметила она.