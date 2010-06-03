Посольства Америки и Литвы в Украине вместе с Центром визуальных искусств Йонаса Мекаса, Музеем современного изобразительного искусства в Киеве и Национальным союзом кинематографистов Украины объявляют об открытии 8 июня выставки: «Из Нью-Йорка с любовью: Йонас Мекас, “Флуксус” и американский киноавангард». Эта выставка освещает историю американского киноавангардистского движения, рассказывает о его самых выдающихся представителях и представляет самые разнообразные его образцы, в частности 16-миллиметровые ленты, искусство движения «Флуксус», кинокадры, документы и видеоинсталляции.

Кроме этого, можно будет увидеть новую работу кинематографиста-новатора Йонаса Мекаса и произведения таких культовых деятелей движения «Флуксус» как Джордж Мацюнас, Йоко Оно, Джордж Брехт, Нам Джун Пайк, Бен Вотрие.

Легендарный кинематографист Йонас Мекас продолжает свою новаторскую деятельность – снимает фильмы и видеоинсталляции. Его произведения демонстрировались на Венецианских биеналле и в Центре «P.S.1» MоMA (Музея современного искусства) в Нью-Йорке.

На выставке будет показана мультиэкранная инсталляция Мекаса «Квартет деструкции» и незаконченная серия 16-миллиметровых фильмов «В Нью-Йорк с любовью».

В фильмах Мекаса можно увидеть его известных друзей и людей, с которыми он встречался в своей жизни, в частности Джона Леннона, Йоко Оно, Сальвадора Дали, Джорджа Мацюнаса, Энди Уорхола, Ричарда Серра, Нама Джуна Пайка и Аллена Гинсберга.

Также будет представлена лента «Zefiro Torna: сцены из жизни Джорджа Мацюнаса» (1992), которую Мекас посвятил своему давнему другу и коллеге, художнику направления «Флуксус».

Для показа были отобраны основные произведения из недавно приобретенной Центром коллекции «Флуксуса». Знак «No Smoking» (1963/1973), сделанный по идее Мацюнаса, его совместное произведение с Джорджем Брехтом, использованное компанией «Iced Dice» (1964), и работа Йоко Оно «Do It Yourself» (1966) демонстрируют остроумную природу движения «Флуксус» и способность его представителей творить художественные формы из повседневных объектов и действий.

Приглашаем представителей СМИ на пресс-конференцию Йонаса Мекаса и торжественное открытие выставки

8 июня 2010 года в Музее современного изобразительного искусства Украины по адресу: г. Киев, ул. Глыбочицкая, 17. В 17.00 - пресс-конференция Йонаса Мекаса. В 18.00 - торжественное открытие выставки (вход по приглашениям или по аккредитации для СМИ). Аккредитация на пресс-конференцию для СМИ обязательна: тел.: +38 050 517 00 77; + 38 066 44 99 254 или e-mail: officepressa@gmail.com Выставка для публики будет длиться с 9 по 22 июня 2010 года в Музее современного изобразительного искусства Украины. За дополнительной информацией обращайтесь: Оксана Ракова медиа координатор моб: +38 050 517 00 77 e-mail: pr.kontrast@gmail.com

skype: oxana_rakova