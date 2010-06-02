Азаров говорит, что в Украине создалась «прослойка кровососов»

Закон об осуществлении государственных закупок, принятый Верховной Рады 1 июня, будет способствовать борьбе с коррупцией в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Отсутствие этого закона в течение нескольких лет создавало шикарные условия для невиданной коррупции и растрате народных денег, тормозило наведение порядка в сфере госзакупок», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что отсутствие закона способствовало созданию в стране «прослойки кровососов», злоупотребляющих в сфере использования госсредств.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с учетом предложений Президента Украины и Кабинета министров Закон «Об осуществлении государственных закупок».

За принятие соответствующего закона в целом проголосовали 248 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Всего было поддержано 20 поправок к закону от Президента и 10 – от Кабмина.