"Фронт перемен": металлургия концентрируется в иностранных руках

Украинская металлургия концентрируется в иностранных руках при попустительстве властей и Антимонопольного комитета.

Об этом заявил в интервью журналистам координатор направления бюджетного роста “Правительства перемен” Андрей ПЫШНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт перемен”.

А.ПЫШНЫЙ отметил, что “украинскую металлургию «сливают» России ударными темпами, со скоростью ратификации соглашений о пролонгации пребывания Черноморского флота”. По его словам, сразу два больших металлургических предприятия Украины: «Запорожсталь» и меткомбинат им. Ильича – “стали очередными активами, которые очутились под контролем России в результате непрозрачных операций.” “Речь идет о предприятиях, которые входят в десятку крупнейших в Украине. Эти предприятия, которым по 80-110 лет, строились целыми поколениями украинцев”, - отметил член партии “Фронт перемен”.

По словам А.ПЫШНОГО, “власти подтверждают информацию, что Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича был «продан» по цене чуть ли не в сто раз меньше реальной стоимости предприятия, а деньги на покупку этих заводов проходят через банк, прямо связанный с действующей российской властью”. Он напомнил, что «Запорожсталь» и завод им. Ильича являются градообразующими предприятиями, поскольку они производят до трети украинского проката, чугуна и стали, в них трудятся десятки тысяч рабочих.

А.ПЫШНЫЙ отмечает, что украинская власть не делает никаких попыток не только “вмешаться в ситуацию таких «поглощений» или хотя бы адекватно оценить их уровень угроз для национальной безопасности”. Он считает, что “Антимонопольный комитет Украины в данном вопросе остается парализованным и бессловесным, хотя основной его задачей является осуществление контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции, а также за концентрацией и согласованными действиями на рынке”.

А.ПЫШНЫЙ считает, что “в этих условиях вопрос поставлен ребром: является ли ускоренный «слив» украинской металлургии руководству России частью закулисных торгов нынешней власти с Москвой, целью которого является сдача национальных приоритетов в обмен на частные выгоды?”. Он отметил, что “для отрицательного ответа на этот вопрос у власти остались считанные дни”. По словам А.ПЫШНОГО, “чтобы общество окончательно расставило точки над «і», ей (власти) достаточно просто продолжать молчать”.