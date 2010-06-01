Тимошенко говорит, что утрата Вознесенского "особенно болезнена"

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования в связи со смертью поэта Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, она отметила: “Есть люди, которых называют голосом и совестью народа. Они еще при жизни становятся классикой, ими восхищаются, по ним сверяются, их слово становится дорогим и близким каждому. Среди таких личностей для нас был и навсегда останется выдающийся поэт-шестидесятник Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ”.

“Именно на стихи ВОЗНЕСЕНСКОГО написан хит Аллы ПУГАЧЕВОЙ «Миллион алых роз», песня, которую слушала и пела вся страна. Мне повезло лично знать Андрея Андреевича. А потому утрата этого незаурядного человека для меня является особенно болезненной”, - говорится в соболезновании.

«Я жизнь мою в исповедальне высказал. Но на весь мир транслировалась исповедь. Все признаю», - когда-то написал этот яркий и бесконечно талантливый поэт. Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО уже нет с нами, но он оставил то, что не умирает - свои прекрасные стихи, популярные песни и лирические романсы, свою любовь к жизни. Выражаю искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким поэта, всем, кто любит его творчество”, - говорится в соболезновании Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ умер 1 июня в Москве на 78-м году жизни после продолжительной болезни.